Haben die Evonik-Chefs damit gerechnet?

Die Dividendenrendite von Evonik Industries liegt derzeit bei 6,83 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche von 5,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Evonik Industries mit einem Wert von 31,99 bewertet, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 92,16. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Die Anlegerstimmung gegenüber Evonik Industries war größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 11 positive Tage, zwei negative Tage und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Evonik Industries eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -3,58 Prozent auf, und für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -1,93 Prozent.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher positive Bewertungen für die Dividendenpolitik und die fundamentale Analyse, während die Anlegerstimmung und die technische Analyse gemischte Bewertungen aufweisen.