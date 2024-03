Haben die Evergy-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An neun Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an vier Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch vermehrt positiv gestimmt in Bezug auf das Unternehmen Evergy. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen historischer Daten deuten jedoch auf überwiegend Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen hin. Genauer gesagt gab es 4 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen basierend auf der Kommunikation, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Dabei spielen die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine entscheidende Rolle. Bei Evergy zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Evergy im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,42 Prozent erzielt, was 7,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,92 Prozent, und Evergy liegt aktuell 7,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Evergy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,03 auf, was 87 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (125,79). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.