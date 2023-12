Haben die Everbright Grand China Assets-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Die Aktie von Everbright Grand China Assets wurde anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab einen aktuellen Wert von 0,43 HKD. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 0,44 HKD, was einem Unterschied von +2,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Everbright Grand China Assets wurde ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Messung der Anleger-Stimmung ergab insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Veränderungsrate, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Everbright Grand China Assets herangezogen. Der RSI7 von 50 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.