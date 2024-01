Haben die Ever Sunshine Lifestylervices-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Cifi Ever Sunshine Services-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der den Wert 50,43 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cifi Ever Sunshine Services basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet beurteilt. In diesem Fall ergibt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der mittleren Aktivität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cifi Ever Sunshine Services-Aktie derzeit -0,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -46,72 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.