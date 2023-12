Haben die Equus Mining-Chefs damit gerechnet?

Equus Mining wurde in den letzten beiden Wochen von den meisten privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "schlecht" einzustufen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Equus Mining liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben daher eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,05 AUD für die Equus Mining-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,05 AUD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "neutralen" Bewertung im Rahmen der Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.