Haben die Environmental Tectonics-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Environmental Tectonics beeinflusst hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Aktie führte.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,63 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,61 USD, was einem Unterschied von -3,17 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,66 USD liegt mit einem Unterschied von -7,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem schlechten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Environmental Tectonics hat einen Wert von 52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 51,35 keine überkauften oder überverkauften Signale, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion blieben neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie von Environmental Tectonics als neutral führt.

