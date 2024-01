Haben die Enthusiast Gaming Holdings-Chefs darauf gepokert?

Die Enthusiast Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,53 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,225 CAD, was einem Unterschied von -57,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,31 CAD ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -27,42 Prozent. Somit erhält die Enthusiast Gaming-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Enthusiast Gaming-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75 liegt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 60 für Enthusiast Gaming liegt, wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Enthusiast Gaming abgegeben. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Enthusiast Gaming. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Insgesamt wird die Enthusiast Gaming-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index und der Anlegerstimmung mit einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung eingestuft.