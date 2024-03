Haben die Enel Spa-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,883 EUR erreicht, der sich nun -7,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, befindet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -4,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Einfluss des Internets auf die Aktienstimmung ist nicht zu vernachlässigen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung verstärken oder verändern. Für Enel Spa wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu der Gesamteinschätzung einer "Neutralen" Stimmung im langfristigen Bild führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Enel Spa derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,6 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Stromversorger" hat einen Wert von 0. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und Einschätzungen rund um die Enel Spa in den sozialen Medien spiegeln sich deutlich wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen waren überwiegend positiv. Insgesamt konnten neun Handelssignale ermittelt werden, wovon vier als "Gut" und fünf als "Schlecht" eingestuft wurden. Diese Gemengelage führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Enel Spa bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.