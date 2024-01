Haben die EnbridgePref 15-Chefs darauf gepokert?

Investoren: Die Diskussionen über Enbridge in den sozialen Medien geben einen klaren Hinweis auf die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen. Aufgrund dessen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt konnten in der vergangenen Zeit sieben Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, wovon 4 als gut und 3 als schlecht bewertet wurden. Daraus ergibt sich letztendlich die Einstufung der Aktie als "Gut". Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Enbridge bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Vergleich mit anderen Unternehmen: Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -1,34 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt Enbridge damit 4,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,73 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 2,73 Prozent, wobei Enbridge aktuell 4,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Fundamentalanalyse: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,08 wird die Aktie von Enbridge auf Basis der aktuellen Notierungen um 63 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (43,84). Diese Kennzahl signalisiert somit eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Enbridge liegt momentan bei 48,34 CAD, während der Kurs der Aktie selbst bei 49,35 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +2,09 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 47,05 CAD, wodurch die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +4,89 Prozent aufweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Daher vergeben wir die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.