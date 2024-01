Haben die Elma Electronic-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Elma Electronic-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 1009,05 CHF beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1000 CHF, was einem Unterschied von -0,9 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1009,4 CHF führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Elma Electronic derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,33%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Elma Electronic-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 von 50 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 von 100 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental betrachtet wird die Elma Electronic-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 69,06, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,66 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.