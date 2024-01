Haben die Ellwee AB-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger bei Ellwee in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was insgesamt zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation der Ellwee-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI liegt bei 53,7, während der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 49 liegt. Beide Werte führen zu der Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben in den letzten vier Wochen unverändert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ellwee-Aktie sowohl den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unterschreitet. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 19,37 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 17,35 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 18,41 SEK wird mit einem Schlusskurs unter diesem Wert bewertet, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Ellwee-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.