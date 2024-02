Haben die Elkem ASA-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Die Betrachtung des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Elkem Asa zeigt, dass der 7-Tage-RSI derzeit 66,87 Punkte beträgt. Dies deutet darauf hin, dass Elkem Asa momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Elkem Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,98 NOK. Der letzte Schlusskurs von 20,8 NOK weicht somit um -5,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 20,55 NOK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,22 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Elkem Asa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Elkem Asa daher als "Neutral"-Wert eingestuft.