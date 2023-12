Haben die Elia System Operator-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Elia betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,81 Punkten, was bedeutet, dass Elia momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass Elia auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zu Elia ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Elia-Aktie zeigt interessante Ausprägungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 108,34 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt hingegen 99,64 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Elia-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

