Haben die Elexxion-Chefs damit gerechnet?

Elexxion wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,77, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,35 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,141 EUR mit einer Entfernung von -32,86 Prozent vom GD200 (0,21 EUR) bewertet wird. Der GD50, mit einem Kurs von 0,18 EUR, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -21,67 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Elexxion-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen neutralen Wert von 50, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 55,56 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt wird die Aktie daher auf "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Elexxion in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.