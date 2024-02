Haben die Elders-Chefs damit gerechnet?

Die Elders-Aktie wird aktuell mit einer Dividende von 5,44 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (5,83 %) nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Elders ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen ebenfalls mit den positiven Themen rund um Elders, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Elders auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Stimmung rund um die Elders-Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Elders-Aktie in Bezug auf die Dividende neutral, in Bezug auf das Anleger-Sentiment gut und in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild schlecht bewertet wird.