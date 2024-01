Haben die Effecten-Spiegel-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs des Unternehmens Effecten-spiegel zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -15,8 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Effecten-spiegel mit 23,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Effecten-spiegel-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 11,01 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10 EUR (-9,17 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 10,17 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-1,67 Prozent) entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Effecten-spiegel-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Effecten-spiegel aktuell 1, was eine negative Differenz von -4,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Effecten-spiegel von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Aktie von Effecten-spiegel aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Schlecht"-Rating für die Branchenvergleich Aktienkurs und die Dividendenpolitik, sowie ein "Neutral"-Rating basierend auf der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.