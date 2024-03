Haben die Edison-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum festgestellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Edison-Aktie beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 52,17, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Edison-Aktie.

Im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Edison in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,3 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,5 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Edison mit +1,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Edison-Aktie, basierend auf 0 positiven, 3 neutralen und 2 negativen Einschätzungen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 88,13 USD führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie möglicherweise um -0,61 Prozent fallen könnte.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Edison in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Edison weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Gut"-Rating.