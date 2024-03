Haben die E-Supportlink-Chefs damit gerechnet?

In den letzten zwei Wochen wurde die E-supportlink von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Mehrheit der angesprochenen Themen rund um diesen Wert waren neutral. Somit lässt die Anlegerstimmung die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In den letzten 7 Tagen hatte die E-supportlink-Aktie einen RSI-Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 48,08 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für E-supportlink.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der E-supportlink-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 868,12 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 912 JPY liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (901,08 JPY) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die E-supportlink-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei E-supportlink ist die Diskussionsintensität durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für E-supportlink.