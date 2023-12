Haben die Dynamics-Chefs damit gerechnet?

Die Aktienanalyse von Dynamics im Vergleich zur Automatische Komponenten-Branche zeigt, dass die Aktie gegenüber dem Branchendurchschnitt überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 116,41, was einem deutlichen Abstand von 221 Prozent zum Branchen-KGV von 36,25 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Dynamics derzeit eine Dividendenrendite von 0,34 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dynamics liegt bei 32,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,95, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz weist Dynamics eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Dynamics eine gemischte Bewertung, wobei fundamentale Faktoren zu einer negativen Einschätzung führen, während der RSI ein positives Bild zeichnet. Das Sentiment und Buzz zeigen eine neutrale Tendenz.

Dynamics kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Dynamics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dynamics-Analyse.

