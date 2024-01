Haben die Duluth-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Duluth anhand des RSI zeigt, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 43,75 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Duluth-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) zeigt mit einem Wert von 48,12, dass Duluth weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Duluth mit einer Rendite von -11,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 23 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,39 Prozent kommt, liegt Duluth mit 8,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duluth derzeit einen Wert von 375 auf, was bedeutet, dass die Börse 375,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Duluth zahlt. Dies ist 918 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, zeigt, dass über Duluth in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.