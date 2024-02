Haben die Draegerwerk-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Draegerwerk wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,51 bewertet. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" um 91 Prozent unterbewertet ist. Dies deutet auf eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Draegerwerk-Aktie beträgt 31, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung (Wert: 61,27). Insgesamt erhält die Draegerwerk-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung sticht Draegerwerk mit einer Rendite von 29,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche deutlich hervor. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 40,32 Prozent überdurchschnittlich. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gute Gesamteinschätzung für die Draegerwerk-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.