Haben die Dottikon ES Holding-Chefs damit gerechnet?

Die Dottikon Es-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 225,03 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 234 CHF liegt, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 230,73 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,42 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Dottikon Es-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität nicht signifikant abwich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dottikon Es-Aktie liegt bei 48 und deutet somit auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hin. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.