Haben die Dollar Tree-Chefs darauf gepokert?

Der Aktienkurs von Dollar Tree hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -11,94 Prozent erzielt, was mehr als 165 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Verbrauchsgüter liegt. Auch im Vergleich zur Multiline-Einzelhandelsbranche, die eine durchschnittliche Rendite von -10,7 Prozent verzeichnet, liegt der Aktienkurs von Dollar Tree mit 1,25 Prozent darunter. Daher hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhalten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Dollar Tree Aktie aktuell bei 9,3 liegt, was als überverkauft gilt und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ für Dollar Tree, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie steht derzeit weniger im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung insgesamt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Dollar Tree bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher hat das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.