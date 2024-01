Haben die Deutz AG-Chefs damit gerechnet?

Die Deutz AG-Aktie hat sich in verschiedenen Bereichen gut entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 2,74 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Deutz AG ebenfalls gut ab. Mit einer Rendite von 14,99 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,46 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Deutz AG-Aktie also positive Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was auf eine gute Entwicklung des Unternehmens hinweist.