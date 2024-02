Haben die Detection Technology OY-Chefs damit gerechnet?

Die Anlegerstimmung für die Detection-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Diskussionen rund um die Aktie waren größtenteils neutral, was zu dem Schluss führt, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Detection-Aktie beträgt derzeit 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,19, was bedeutet, dass Detection weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Detection-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit wird auch dieser Faktor insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Detection-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 14,33 EUR. Der letzte Schlusskurs weicht um +0,49 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Detection-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Detection-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.