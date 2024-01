Haben die Dermapharm-Chefs darauf gepokert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, und Dermapharm hat mit einem Wert von 22,88 einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Branchendurchschnitt von 99,42. Dies bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und wir den Titel daher als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In den letzten 12 Monaten konnte Dermapharm eine Performance von 2,8 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -9,32 Prozent gefallen sind. Somit liegt die Outperformance von Dermapharm im Branchenvergleich bei +12,13 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 11,61 Prozent über dem Durchschnittswert punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dermapharm-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Dermapharm derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 42,49 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 40,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -3,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 40,32 EUR um +1,44 Prozent abweichend vom aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies also dem Gesamtrating "Neutral".