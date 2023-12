Haben die Dehua TB New Decoration Material-Chefs darauf gepokert?

Die Dehua Tb New Decoration Materials-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet.

In einer technischen Analyse wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 9,04 CNH um -16,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,79 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (9,48 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird ein KGV-Wert von 16,17 ermittelt, der auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich erzielte die Dehua Tb New Decoration Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -7,98 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +8,14 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass sowohl eine Aufhellung des Stimmungsbildes als auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Dehua Tb New Decoration Materials-Aktie verzeichnet werden konnten. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.