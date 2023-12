Haben die Deep Yellow-Chefs darauf gepokert?

Die Deep Yellow-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,86 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,985 AUD liegt, was einem Unterschied von +14,53 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,18 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-16,53 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Analysen erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Deep Yellow wurde in den letzten Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wurden negative Auffälligkeiten in den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Abschließend ergibt sich auf Basis des Relative Strength-Index für die Deep Yellow-Aktie ein "Neutral"-Rating, mit einem RSI7-Wert von 76,92 und einem RSI25-Wert von 58,86, was einem Gesamtranking von "Schlecht" entspricht.