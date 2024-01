Haben die De Heavy Industry-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Dalian Huarui Heavy Industry in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu stark positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie vom Redaktionsteam eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Dalian Huarui Heavy Industry nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalian Huarui Heavy Industry liegt bei einem Wert von 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Dalian Huarui Heavy Industry weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in den sozialen Medien kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Dalian Huarui Heavy Industry neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus ergibt sich, dass die Stimmung rund um Dalian Huarui Heavy Industry als "Neutral" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende hat Dalian Huarui Heavy Industry derzeit eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.