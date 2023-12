Haben die Data I/O-Chefs darauf gepokert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Data I-o. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 48,57 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Data I-o derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert ebenfalls im neutralen Bereich (48,85), und damit wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Data I-o vorgenommen.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich aus insgesamt 1 Analystenbewertung der letzten zwölf Monate für die Data I-o-Aktie eine "Gut"-Einstufung. Es gab keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen, was im Durchschnitt ein positives Rating für das Wertpapier bedeutet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten, sodass Data I-o insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenpolitik von Data I-o wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -11546,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Data I-o-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,95 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,94 USD, was einem Unterschied von -25,57 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,85 Prozent). Insgesamt erhält Data I-o für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.