Haben die D S SmithPLC-Chefs darauf gepokert?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 5 positive Einschätzungen für Ds Smith abgegeben, ohne ein neutrales oder negatives Urteil. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 418,75 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 324,2 GBP eine potenzielle Steigerung um 29,16 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Ds Smith-Aktie durch Analysten.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche hat Ds Smith in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,04 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,3 Prozent für Ds Smith in diesem Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Ds Smith mit einer Überperformance von 25,3 Prozent punkten, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet hat ebenfalls interessante Ergebnisse für Ds Smith ergeben. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Ds Smith derzeit eine Rendite von 6,45 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,4 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Somit erhält die Ds Smith-Aktie insgesamt positive Bewertungen von Analysten und in den Bereichen Performance und Sentiment, während die Dividendenrendite als negativ bewertet wird.