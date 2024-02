Haben die DZS-Chefs damit gerechnet?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dzs in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden überwiegend positive Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien veröffentlicht, und es gab keine starken positiven oder negativen Themen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dzs-Aktie derzeit neutral eingestuft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 61,82 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 64 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde der Aktie von Dzs in den letzten 12 Monaten einmal ein gutes Rating und kein schlechtes Rating gegeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus ein gutes Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dzs, aber die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 0 USD, was als schlechte Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung durch institutionelle Analysten, obwohl die erwartete Kursentwicklung negativ ist.