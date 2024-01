Haben die DMW-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) der Dmw-Aktie liegt bei 43,94, was auf eine neutrale Situation hinweist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Dmw eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Dmw-Aktie bei 3460,63 JPY liegt, was eine positive Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3740 JPY, was einem Abstand von +8,07 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +2,89 Prozent, was wiederum zu einem neutralen Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Dmw-Aktie.