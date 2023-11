Haben die DDM-Chefs darauf gepokert?

Sentiment und Buzz: Die Internet-Kommunikation spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Mithilfe von Analyse-Tools können starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Ddm kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ddm-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,4 SEK. Der letzte Schlusskurs von 23 SEK weicht um +2,68 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (23 SEK) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Ddm-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ddm-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (Wert: 50) führt zu einem "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Ddm.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Ddm. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.