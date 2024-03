Haben die Cyduct Diagnostics-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Cyduct Diagnostics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 USD eine Abweichung von -38,78 Prozent darstellt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,41 USD, was einer Abweichung von -26,83 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Cyduct Diagnostics diskutiert wurde. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Cyduct Diagnostics-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was darauf hinweist, dass Cyduct Diagnostics überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.