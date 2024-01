Haben die Csc-Chefs darauf gepokert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Csc im Fokus der Diskussionen. Die Meinungen waren weder besonders positiv noch negativ, und es gab auch keine starken Themen rund um Csc. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Csc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,007 SGD weicht somit um -30 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 SGD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Csc festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Csc-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Csc-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Buzz-Bewertung sowie dem Relative Strength Index.