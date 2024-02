Haben die Cross Marketing-Chefs damit gerechnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Cross Marketing zeigt der RSI7 einen Wert von 22,45 Punkten an, was auf eine Überverkauftheit hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten vier Wochen bei Cross Marketing nichts Wesentliches verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Das Anleger-Sentiment rund um Cross Marketing wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft, und es gibt keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen interessieren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 682,28 JPY, während der aktuelle Kurs bei 604 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,47 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie mit einem Abstand von +7,81 Prozent zum GD50 als "Gut" einzustufen. Insgesamt erhält Cross Marketing eine Gesamtnote von "Neutral".

