Haben die Crooz-Chefs darauf gepokert?

In den letzten Wochen konnte bei Crooz keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positive noch negative Themen haben zu einer nennenswerten Diskussion in den sozialen Medien geführt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen und Beiträge blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Crooz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Crooz in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Crooz-Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen ein gutes Rating erhält, während der RSI25 für 25 Tage eine neutrale Einstufung ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 902,24 JPY für den Schlusskurs der Crooz-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 777 JPY, was einem Unterschied von -13,88 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 830,7 JPY (-6,46 Prozent) eine negative Entwicklung. Daher erhält die Crooz-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend ergibt sich für Crooz eine neutrale Stimmung und Anleger-Interesse, während der RSI auf eine positive Dynamik hinweist. Jedoch zeigen die charttechnischen Analysen eine eher negative Entwicklung der Aktie.