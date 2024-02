Haben die Crawford-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Crawford & lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Meinung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Crawford & auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von uns die Einstufung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch, dass die Aktie von Crawford & im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt sie damit 22,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 15,74 Prozent, und Crawford & liegt aktuell 35,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Crawford &-Aktie von 12,75 USD inzwischen +2,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,17 Prozent beläuft. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crawford &-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,49 keine überkaufte oder -verkaufte Situation an und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crawford &.