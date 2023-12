Haben die Cosco Shipping Development-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung der Anleger für Cosco Shipping Development ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Cosco Shipping Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,38 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Marine"-Branche hat das Unternehmen eine Underperformance von -1,22 Prozent gezeigt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cosco Shipping Development 1,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichsweise schwächeren Performance erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Cosco Shipping Development als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75 liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cosco Shipping Development aktuell +1,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,67 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend neutrale bis negative Einschätzung für die Cosco Shipping Development basierend auf den Anleger-Sentiments, der Branchenvergleich, dem RSI und der technischen Analyse.