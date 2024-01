Haben die Compass Digital Acquisition-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Compass Digital Acquisition-Aktie beträgt 43,17, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 45,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Ein weiterer Bewertungsfaktor ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Compass Digital Acquisition zeigt eine durchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bleibt nahezu unverändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Compass Digital Acquisition-Aktie ein Durchschnitt von 10,41 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,575 USD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Compass Digital Acquisition-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.