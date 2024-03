Haben die Compass-Chefs damit gerechnet?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Compass diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Compass, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie von Compass über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Compass in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Compass ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 91,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 62,85 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Das Gesamtranking lautet daher "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Compass-Aktie abgegeben, von denen 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Compass-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,7 USD, was ein Abwärtspotential von -7,85 Prozent bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Compass somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.