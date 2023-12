Haben die Compass-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Compass hat sich in den sozialen Medien als überwiegend negativ erwiesen. Dies ergab die Analyse der Kommentare und Befunde auf den Plattformen. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Compass diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Compass. Die Diskussionen tendierten weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass Compass weniger im Fokus der Anleger steht und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Compass zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird sie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Compass abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung. Es liegen 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,6 USD, was einer negativen Entwicklung von -6,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".