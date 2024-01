Haben die Community-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

Die Analysten bewerten die Aktie der Community auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 4 neutral und keiner negativ eingestellt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10,7 USD, was einer Erwartung von 4,59 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 10,23 USD. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Community veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Community blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Community eine sehr gute Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 24,59 Prozent liegt sie um mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 22,88 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.