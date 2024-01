Haben die Commercial Metals-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Commercial Metals zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 50,04 USD liegt, was einer Entfernung von +2,73 Prozent vom GD200 (48,71 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 45,45 USD, was einem Abstand von +10,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Commercial Metals als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Commercial Metals-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57 USD, was einem Aufwärtspotential von 13,91 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 50,04 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Commercial Metals eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse zeigt, dass es fünf positive und neun negative Tage gab, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Commercial Metals daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.