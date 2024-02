Haben die Commerce-Chefs damit gerechnet?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen für die Commerce-Aktie abgegeben. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 180 USD, was einem Abwärtspotential von -6,69 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 192,91 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Analyse.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Commerce-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 175,81 USD, während der letzte Schlusskurs bei 192,91 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 186,62 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Commerce-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Commerce-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,83 Prozent erzielt, was jedoch 537,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -3,37 Prozent, wobei Commerce aktuell 42,19 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Commerce bei 110,59, was über dem Branchendurchschnitt von 89 Prozent liegt. Die Branche "Software" weist einen Wert von 58,51 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.