Haben die Columbia-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Columbia ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 57,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 60,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bezüglich des Stimmungsbildes oder der Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Columbia im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -16,9 Prozent erzielt hat, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite bei -2,36 Prozent, und auch hier schneidet Columbia mit 14,54 Prozent schlechter ab. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Columbia-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage liegt dieser Wert bei 17,32 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 18,49 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Columbia gemäß der Analyse ein "Neutral"-Rating bezüglich des RSI, Sentiments und Buzz, sowie der technischen Analyse. Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet das Unternehmen jedoch schlecht ab.