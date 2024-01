Haben die Cofco Property-Chefs darauf gepokert?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Grandjoy, so die Analyse sozialer Medien. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Grandjoy daher auf dieser Stufe mit einem guten Rating bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Grandjoy eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Grandjoy daher eine neutrale Bewertung. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die negative Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Grandjoy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grandjoy derzeit bei 3,69 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 2,83 CNH notiert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -23,31 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,22 CNH, was einer Distanz von -12,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Der RSI der Grandjoy liegt bei 70,97, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 68,14 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "schlecht".