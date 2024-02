Haben die Coca-Cola West-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von Coca-cola Bottlers Japan erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,15 Prozent, was 14,46 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 22,69 Prozent liegt. Im Bereich "Getränke" beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,52 Prozent, und Coca-cola Bottlers Japan übertrifft diesen Wert um 10,63 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige 7-Tage-RSI von Coca-cola Bottlers Japan liegt bei 68,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 64,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Coca-cola Bottlers Japan in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Dividendenverhältnis von Coca-cola Bottlers Japan zum Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.