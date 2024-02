Haben die Cloetta ABr. B-Chefs damit gerechnet?

Die Cloetta-Aktie wird nach einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 18,67 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 18,28 SEK lag, was einem Unterschied von -2,09 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, wodurch die Aktie ebenfalls kurzfristig mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cloetta-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 73 liegt. Auf längere Sicht betrachtet, ist der RSI25 bei 52,22 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Cloetta.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zu Cloetta. Die Mehrheit der Meinungen in den letzten Wochen war positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Abschließend ergibt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass die Aktie von Cloetta laut der langfristigen Stimmungslage und Diskussionsintensität eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating.